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Здание президентуры

Президент Литвы посетит Молдову по приглашению Санду

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210511/34700116/prezident-Litvy-posetit-moldovu-po-priglasheniyu-sandu.html

Главы двух государств обсудят возможности углубления двусторонних отношений и развитие взаимодействия Молдовы с Европейским союзом.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа 13-14 мая посетит Молдову по приглашению главы государства Майи Санду. Это первый визит президента Литвы в нашу страну за последние шесть лет, сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду и посол ЕС в республике Петер Михалко
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Майя Санду наградила главу миссии ЕС Орденом Почета

Уточняется, что Санду встретится со своим литовским коллегой 14 мая. 

"Главы двух государств обсудят возможности диверсификации и углубления двусторонних отношений, а также развитие отношений между Республикой Молдова и ЕС, поскольку Литва последовательно поддерживает цели европейской интеграции и реформ нашей страны", – говорится в сообщении.

Планируется также, что Санду и Науседа посадят дерево в Ботаническом саду в Кишиневе, "что станет символическим жестом" со стороны Молдовы на экологическую политику Евросоюза.

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