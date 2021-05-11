14:36 11 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.82
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Гадание

"Ясновидящая" в Окнице выманила у женщины крупную сумму денег

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210511/34702684/yasnovidyashaya-v-oknice-vymanila-u-zhenshiny-krupnuyu-summu-deneg.html

Полиция задержала злоумышленницу, которая под предлогом снятия сглаза требовала у жертвы золото и деньги.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. В Окницком районе по подозрению в мошенничестве задержана 35-летняя женщина.

В полицию обратилась потерпевшая, которая сообщила, что ее обманула злоумышленница, объявившая себя "ясновидящей" и убедившая жертву, что ее неприятности связаны со "сглазом". За снятие зловредных чар она требовала золото и деньги. В целом подозреваемая выманила у пострадавшей ценности примерно на 12 тысяч леев.

На допросе подозреваемая признала свою вину. Выяснилось, что это не первый аналогичный ее проступок.

В настоящее время в отношении "ясновидящей" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев или тюремное заключение на срок до трех лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки
Финал истории с сотрудницей банка, присвоившей чужие миллионы на услуги гадалки
Теги:
полиция

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
Легендарный кукурузник: почему У-2 называли грозой немцев – видео
Видео: "Гроза немцев" - легендарный У-2
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться