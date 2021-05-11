"Ясновидящая" в Окнице выманила у женщины крупную сумму денег

Полиция задержала злоумышленницу, которая под предлогом снятия сглаза требовала у жертвы золото и деньги.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. В Окницком районе по подозрению в мошенничестве задержана 35-летняя женщина.

В полицию обратилась потерпевшая, которая сообщила, что ее обманула злоумышленница, объявившая себя "ясновидящей" и убедившая жертву, что ее неприятности связаны со "сглазом". За снятие зловредных чар она требовала золото и деньги. В целом подозреваемая выманила у пострадавшей ценности примерно на 12 тысяч леев.

На допросе подозреваемая признала свою вину. Выяснилось, что это не первый аналогичный ее проступок.

В настоящее время в отношении "ясновидящей" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев или тюремное заключение на срок до трех лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova