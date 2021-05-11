В Молдове начинается третий этап иммунизации — кто получит прививку

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. В Молдове начинается третий этап массовой вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
Решение принято во вторник на заседании Национального координационного комитета по иммунизации.
В соответствии с решением комитета, начиная с сегодняшнего дня иммунизацию могут пройти следующие категории граждан:
работники пищевой промышленности, предприятий по поставке воды, энергопредприятий, фармацевтической промышленности, транспортного сектора, связи и телевидения, гостиниц и ресторанов, парикмахерских и косметологических салонов, театров и концертных организаций, библиотек, банков, почты, представители религиозных конфессий.
Также иммунизацию пройдут сотрудники любых предприятий, где работают более 100 сотрудников, и члены их семей.
При этом продолжаются первый и второй этапы вакцинации, которые включают иммунизацию медицинских работников и людей старше 60 лет.
Организованы мобильные бригады, которые будут выезжать к тем пожилым людям, у кого нет возможности посетить центр вакцинации.
Будет открыто еще несколько центров вакцинации. Во вторник - в Бельцах, а в ближайшие дни ожидается открытие центра в Кишиневе, на территории Moldexpo.
На сегодняшний день вакцинировано 185 292 человека, сообщает Минздрав.
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