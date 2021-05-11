Додон о трагедии в Казани: скорблю вместе с семьями погибших

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Глава молдавских социалистов Игорь Додон выступил 11 мая со специальным заявлением, назвав случившееся в одной из школ Казани "циничным терактом".

© Sputnik / Mihai Caraus Igor Dodon

"К сожалению, в результате этого бессмысленного жестокого преступления есть жертвы, в основном дети, десятки человек получили ранения. Я скорблю вместе с семьями погибших, выражаю сочувствие пострадавшим и передаю слова поддержки главе Татарстана Рустему Минниханову и президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Сегодня мы рядом с дружественным народом Татарстана и всей России!" - заявил Додон.

Молодой человек утром 11 мая устроил стрельбу в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани. Погибли восемь человек. В городе введен режим контртеррористической операции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova