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Игорь Додон

Додон о трагедии в Казани: скорблю вместе с семьями погибших

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210511/34704055/dodon-o-tragedii-v-kazani-skorblyu-vmeste-s-semyami-pogibshikh.html

Председатель ПСРМ выразил слова поддержки руководителю Татарстана Рустему Минниханову и президенту России Владимиру Путину.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Глава молдавских социалистов Игорь Додон выступил 11 мая со специальным заявлением, назвав случившееся в одной из школ Казани "циничным терактом".

Igor Dodon
© Sputnik / Mihai Caraus
Igor Dodon
"К сожалению, в результате этого бессмысленного жестокого преступления есть жертвы, в основном дети, десятки человек получили ранения. Я скорблю вместе с семьями погибших, выражаю сочувствие пострадавшим и передаю слова поддержки главе Татарстана Рустему Минниханову и президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Сегодня мы рядом с дружественным народом Татарстана и всей России!" - заявил Додон.

Молодой человек утром 11 мая устроил стрельбу в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани. Погибли восемь человек. В городе введен режим контртеррористической операции.

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