Ракетный обстрел в Израиле: о чем предупреждает молдавское посольство

Гражданам Молдовы, находящимся в Израиле, рекомендуется выполнять все директивы местных властей в целях безопасности.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. В связи с произошедшими в Израиле обстрелами посольство Молдовы выступило с предупреждением для своих граждан.

"Вниманию граждан Молдовы в Израиле, в связи с недавней эскалацией событий в населенных пунктах на юге страны посольство предупреждает граждан о необходимости следовать директивам безопасности, объявленным израильскими властями", - заявили в молдавской дипмиссии.

Напомним, ранее появилась информация, что несколько человек пострадали в результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелоне. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на армию Израиля, было повреждено одно здание.

"По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых пострадал жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения", – говорится в заявлении армии в Twitter.

Ранее ХАМАС заявлял, что у Израиля есть время до 18.00 воскресенья для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

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