В Бельцах открылся центр по вакцинации от коронавируса

Центр начнет принимать пациентов в ближайшие дни, записаться на вакцинацию может любой желающий, имея при себе лишь удостоверение личности.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. В Бельцах 11 мая был официально открыт центр по вакцинации, расположившийся на территории Городской клинической больницы.

Сообщается, что центр начнет принимать пациентов в ближайшие дни, записаться на вакцинацию может любой желающий, имея при себе лишь удостоверение личности.

"С запуском третьего этапа массовой иммунизации населения Молдовы жители Бельц получат еще более широкий доступ к процессу вакцинации от COVID-19. Каждый новый центр еще один важный шаг к достижению коллективного иммунитета в республике", - заявил на открытии государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Денис Чернеля.

Напомним, в Бельцах в данный момент действуют шесть пунктов вакцинации от коронавируса, расположенные при Центрах здоровья.

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