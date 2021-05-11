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Центр вакцинации

В Бельцах открылся центр по вакцинации от коронавируса

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210511/34707553/v-beltsakh-otkrylsya-tsentr-po-vaktsinatsii-ot-koronavirusa.html

Центр начнет принимать пациентов в ближайшие дни, записаться на вакцинацию может любой желающий, имея при себе лишь удостоверение личности.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. В Бельцах 11 мая был официально открыт центр по вакцинации, расположившийся на территории Городской клинической больницы.

Сообщается, что центр начнет принимать пациентов в ближайшие дни, записаться на вакцинацию может любой желающий, имея при себе лишь удостоверение личности.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
В Молдове начинается третий этап иммунизации — кто получит прививку

"С запуском третьего этапа массовой иммунизации населения Молдовы жители Бельц получат еще более широкий доступ к процессу вакцинации от COVID-19. Каждый новый центр еще один важный шаг к достижению коллективного иммунитета в республике", - заявил на открытии государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Денис Чернеля.

Напомним, в Бельцах в данный момент действуют шесть пунктов вакцинации от коронавируса, расположенные при Центрах здоровья. 

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