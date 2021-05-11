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Кишиневцы несут цветы к посольству России

Казань, мы с тобой – кишиневцы несут цветы к посольству России

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Жители Молдовы искреннее сопереживают жертвам трагедии в Казани и скорбят вместе с родными и близкими погибших.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Всю вторую половину дня 11 мая кишиневцы и гости столицы несут к зданию посольства России цветы, свечи и детские игрушки. Люди в полном молчании оставляют свои скорбные дары в память о погибших и так же молча уходят.

"Сегодня в день этой страшной трагедии многочисленные представители молдавского многонационального народа идут к стенам посольства Российской Федерации с тем, чтобы разделить с нами боль и скорбь этой утраты.

В результате трагических событий в городе Казани погибли школьники и учителя. Более 20 человек ранены.

Благодарим всех людей доброй воли, кишиневцев, гостей столицы за их искреннее сочувствие", – заявил пресс-секретарь посольства России Анатолий Лошаков.
Кишиневцы несут цветы к посольству России
© Sputnik / Mihai Caraus
Анатолий Лошаков, пресс-секретарь посольства России

Он отметил, что вместе с кишиневцами к дипломатическому представительству России сегодня приходят общественные деятели Молдовы, представители политических партий.

"Красноречивым свидетельством того, что граждане Молдовы скорбят вместе с нами является в этот снимок, на котором написано "Казань, мы с тобой". И, наверное, сейчас невозможно сказать что-то более емкое и лаконичное", – подчеркнул Лошаков.

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