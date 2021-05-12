09:44 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Мигранты на стройке

Работодатель обязан защищать здоровье сотрудника: что происходит на самом деле

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
126 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210512/34710426/rabotodatel-obyazan-zaschischat-zdorove-sotrudnika-kak-proiskhodit-v-realnosti.html

Если вы желаете начать бизнес и нанять людей на работу, необходимо знать некоторые важные правила, которым нужно следовать каждому работодателю.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Законодательство обязывает работодателя создавать благоприятные условия труда для своих сотрудников. Однако до сих пор не все соблюдают это правило.

Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт по охране и безопасности труда Юрие Крэчуняк. 

Трудовая книжка Carnet de muncă
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Молдова ратифицировала Конвенцию Международной организации труда

"Работодатель обязан оценить профессиональные риски на рабочем месте сотрудника. Если это невозможно, нужно принять организационные, технические и другие меры для ограничения всех возможных рисков", – пояснил Крэчуняк.

По словам эксперта, чаще всего оценку рисков должны проводить даже не работодатели, а специалисты в профильной области.

Как считает эксперт, целью каждого руководителя предприятия должно стать определение потенциальной опасности для здоровья сотрудника на рабочем месте и составление списка мер, ограничивающих негативной эффект и снижающих любые риски.

Iurie Crăciuneac
© Sputnik / Osmatesco
Юрие Крэчуняк.

В заключение собеседник подчеркнул, что в Молдове никогда не проводилось исследований, определяющих количество людей, работающих во вредных условиях. В то же время число сотрудников предприятий, проходящих вовремя медицинский осмотр, постоянно сокращается.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ларюшина: рынок труда в Молдове испытывает дефицит квалифицированных кадров
Тюрьма труду не помеха: сколько заключенных в Молдове работают
Как пандемия COVID-19 повлияла на рынок труда в Молдове

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться