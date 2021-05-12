Работодатель обязан защищать здоровье сотрудника: что происходит на самом деле

Если вы желаете начать бизнес и нанять людей на работу, необходимо знать некоторые важные правила, которым нужно следовать каждому работодателю.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Законодательство обязывает работодателя создавать благоприятные условия труда для своих сотрудников. Однако до сих пор не все соблюдают это правило.

Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт по охране и безопасности труда Юрие Крэчуняк.

"Работодатель обязан оценить профессиональные риски на рабочем месте сотрудника. Если это невозможно, нужно принять организационные, технические и другие меры для ограничения всех возможных рисков", – пояснил Крэчуняк.

По словам эксперта, чаще всего оценку рисков должны проводить даже не работодатели, а специалисты в профильной области.

Как считает эксперт, целью каждого руководителя предприятия должно стать определение потенциальной опасности для здоровья сотрудника на рабочем месте и составление списка мер, ограничивающих негативной эффект и снижающих любые риски.

© Sputnik / Osmatesco Юрие Крэчуняк.

В заключение собеседник подчеркнул, что в Молдове никогда не проводилось исследований, определяющих количество людей, работающих во вредных условиях. В то же время число сотрудников предприятий, проходящих вовремя медицинский осмотр, постоянно сокращается.

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