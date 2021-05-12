За трое суток более 800 человек звонили в скорую из-за проблем с дыханием

Самым частым поводом для обращения в скорую помощь в дни Радоницы оставались сердечно-сосудистые заболевания.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи сообщил об "итогах" Радоницы. За трое суток, с 8 по 10 мая, в скорую помощь обратились 5856 граждан.

В больницы доставлены 2077 пациентов, в том числе 467 детей.

Самый частый диагноз - сердечно-сосудистые заболевания (1198 звонков). Эпидемия COVID-19 вывела на второе место респираторные неотложные состояния (844 запроса).

Травмы получили 650 граждан. В результате 17 ДТП пострадал 21 человек, в том числе 8 детей.

Кроме того, экипажи скорой помощи выезжали на 24 вызова в связи с токсическими состояниями пациентов. Семеро человек находились в состоянии алкогольного опьянения и 10 — в состоянии наркотического.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova