За трое суток более 800 человек звонили в скорую из-за проблем с дыханием

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи сообщил об "итогах" Радоницы. За трое суток, с 8 по 10 мая, в скорую помощь обратились 5856 граждан.
В больницы доставлены 2077 пациентов, в том числе 467 детей.
Самый частый диагноз - сердечно-сосудистые заболевания (1198 звонков). Эпидемия COVID-19 вывела на второе место респираторные неотложные состояния (844 запроса).
Травмы получили 650 граждан. В результате 17 ДТП пострадал 21 человек, в том числе 8 детей.
Кроме того, экипажи скорой помощи выезжали на 24 вызова в связи с токсическими состояниями пациентов. Семеро человек находились в состоянии алкогольного опьянения и 10 — в состоянии наркотического.
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