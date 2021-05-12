11:50 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Скорая помощь

За трое суток более 800 человек звонили в скорую из-за проблем с дыханием

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
157 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/0f/34391877.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210512/34711917/za-troe-sutok-bolee-800-chelovek-zvonili-v-skoruyu-iz-za-problem-s-dyhaniem.html

Самым частым поводом для обращения в скорую помощь в дни Радоницы оставались сердечно-сосудистые заболевания.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи сообщил об "итогах" Радоницы. За трое суток, с 8 по 10 мая, в скорую помощь обратились 5856 граждан.

Аурелиу Чокой
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Чокой: к концу года мы должны достичь вакцинации 70% населения Молдовы

В больницы доставлены 2077 пациентов, в том числе 467 детей.

Самый частый диагноз - сердечно-сосудистые заболевания (1198 звонков). Эпидемия COVID-19 вывела на второе место респираторные неотложные состояния (844 запроса).

Травмы получили 650 граждан. В результате 17 ДТП пострадал 21 человек, в том числе 8 детей.

Кроме того, экипажи скорой помощи выезжали на 24 вызова в связи с токсическими состояниями пациентов. Семеро человек находились в состоянии алкогольного опьянения и 10 — в состоянии наркотического.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Рабочую смену водителей неотложки в Приднестровье могут увеличить до 24 часов
COVID-19: Как обстоят дела в больницах страны
Теги:
скорая помощь

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться