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Полноводный Днестр

Бюро по реинтеграции изучает инцидент с утонувшим в зоне безопасности

© Photo : Евгений Паскарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210512/34713441/byuro-po-reintegracii-izuchaet-incident-s-utonuvshim-v-zone-bezopasnosti.html

Трагический случай произошел на Днестре близ одного из сел Штефан-Водского района, обстоятельства дела изучаются, сообщает ведомство.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Бюро по реинтеграции выступило с комментарием по поводу трагического инцидента, произошедшего во вторник близ села Рэскэець Штефан-Водского района, в результате которого мужчина утонул в Днестре.

Томас Майер-Хартинг
© Sputnik / Irina Leahova
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Бюро по реинтеграции изучает оперативные данные, говорится в заявлении.

Политическому представителю Тирасполя в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию было предложено представить подробную информацию по этому делу и разъяснить обстоятельства, по которым тело утонувшего было перевезено на левый берег Днестра.

Об инциденте были уведомлены посредники и наблюдатели в формате "5+2", сообщается в заявлении ведомства.

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Теги:
Бюро по реинтеграции

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