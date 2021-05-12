Бюро по реинтеграции изучает инцидент с утонувшим в зоне безопасности

Трагический случай произошел на Днестре близ одного из сел Штефан-Водского района, обстоятельства дела изучаются, сообщает ведомство.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Бюро по реинтеграции выступило с комментарием по поводу трагического инцидента, произошедшего во вторник близ села Рэскэець Штефан-Водского района, в результате которого мужчина утонул в Днестре.

Бюро по реинтеграции изучает оперативные данные, говорится в заявлении.

Политическому представителю Тирасполя в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию было предложено представить подробную информацию по этому делу и разъяснить обстоятельства, по которым тело утонувшего было перевезено на левый берег Днестра.

Об инциденте были уведомлены посредники и наблюдатели в формате "5+2", сообщается в заявлении ведомства.

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