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Медик в защитном комбинезоне

В парламенте и Минздраве поздравили медсестер с праздником

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210512/34714825/v-parlamente-i-v-minzdrave-pozdravili-medsester-s-prazdnikom.html

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая, с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Руководство страны поздравило медработников с профессиональным праздником — Международным днем медицинских сестер.

Спикер парламента Зинаида Гречаная напомнила, что 2021 год объявлен Всемирной организацией здравоохранения Международным годом медико-санитарных и социальных работников.

"Несмотря на все трудности и профессиональные риски, медсестры по-прежнему остаются самыми вовлеченными в процесс лечения и ухода за пациентами", — написала Гречаная в своем поздравлении.

Медицинский работник в стационаре для больных COVID-19.
© Sputnik / Tatiana Makeeva
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Спикер заверила, что всегда выступала и будет выступать за то, чтобы социально значимые профессии были приоритетными в повестке дня властей. Она напомнила, что за последний год были повышены зарплаты врачам и медперсоналу. "Социальная защита граждан останется важнейшей нашей целью", — сказала она.

С поздравлением выступило и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Госсекретарь ведомства Игорь Куров поблагодарил медсестер за преданность делу и вклад в систему здравоохранения Республики Молдова.

"Ваши действия в борьбе с пандемией COVID-19 - это доказательство мужества и преданности этому благородному делу", — говорится в поздравлении министерства.

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Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая, с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию Международный совет медицинских сестер. Профессиональный праздник приурочен ко дню рождения Флоренс Найтингейл, знаменитой английской медсестры, создавшей первую в истории организацию сестер милосердия.

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