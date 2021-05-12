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Выборы в Молдове, архивное фото

Выборы и пандемия: вызовут ли встречи с избирателями вспышку COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (83)
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Sputnik Молдова
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Пасхальные праздники, а затем выборы: как все это скажется на статистике заражений коронавирусом нового типа в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Приведут ли встречи кандидатов в депутаты парламента и избирателей к росту новых случаев коронавируса - на этот вопрос ответила в эфире радиостудии Sputnik Молдова врио главы Минздрава Татьяна Затык.

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© Sputnik / Sorokopud Julia
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"Это процесс, который можно контролировать, потому что каждый, кто организует встречи, несет ответственность за соблюдение правил. Мы рассчитываем на хорошую организацию. Важно, чтобы все люди соблюдали правила, чтобы не увеличивать количество случаев заражения COVID-19. При условии соблюдения дистанции и ношения масок можно не допустить роста количества заболеваний", - считает Затык.

Tatiana Zatîc
© Sputnik / Mihai Caraus
Татьяна Затык

Однако она признала, что в ближайшие дни можно ожидать увеличения числа случаев коронавируса, поскольку в праздники люди значительно больше встречались и контактировали.

"Мы видим, что количество смертей увеличилось на 5,6%. Мы очень переживаем, что будет после праздников, когда наблюдались большие скопления людей. Инкубационный период длится 14 дней, после истечения этого срока мы ждем увеличения числа случаев", - добавила и. о. главы Минздрава.

Напомним, общее количество случаев COVID-19 в Молдове достигло 252 949.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (83)

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