Лидер ПМР почтил память жертв стрельбы в Казани

Вадим Красносельский передал соболезнования послу Российской Федерации в РМ Олегу Васнецову и в его лице всему российскому народу.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Вадим Красносельский прибыл к зданию пункта выездного консульского обслуживания РФ в Тирасполе и возложил цветы как символ скорби по погибшим в Казани, сообщает пресс-служба лидера Приднестровья.

Вадим Красносельский выразил слова поддержки тем, кого коснулась трагедия в Казани. Лидер ПМР передал соболезнования чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в РМ Олегу Васнецову и в его лице всему российскому народу.

«От имени народа Приднестровья и от себя лично выражаю Вам и в Вашем лице всему российскому народу слова самого глубокого сопереживания и сочувствия в связи со страшной трагедией, произошедшей в Казани. Нападение на школу стало еще одним свидетельством жестокости и опасности терроризма. Осуждаем бесчеловечность совершенного массового убийства. Разделяем боль невосполнимых утрат вместе с родными и близкими безвинно погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пусть слова нашего искреннего сочувствия станут поддержкой в этот скорбный час», – говорится в тексте обращения.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, два педагога, более 20 человек ранены. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на которого официально было зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Среда в республике объявлена днем траура. Власти Татарстана сообщили, что оплатят похороны погибших при стрельбе в школе.

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