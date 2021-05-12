13:47 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Вадим Красносельский почтил память жителей Казани

Лидер ПМР почтил память жертв стрельбы в Казани

© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья
Общество
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0c/34716046.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210512/34716380/lider-pmr-pochtil-pamyat-zhertv-strelby-v-kazani.html

Вадим Красносельский передал соболезнования послу Российской Федерации в РМ Олегу Васнецову и в его лице всему российскому народу.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Вадим Красносельский прибыл к зданию пункта выездного консульского обслуживания РФ в Тирасполе и возложил цветы как символ скорби по погибшим в Казани, сообщает пресс-служба лидера Приднестровья.

Вадим Красносельский выразил слова поддержки тем, кого коснулась трагедия в Казани. Лидер ПМР передал соболезнования чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в РМ Олегу Васнецову и в его лице всему российскому народу.

Кишиневцы несут цветы к посольству России
© Sputnik / Mihai Caraus
Казань, мы с тобой – кишиневцы несут цветы к посольству России

«От имени народа Приднестровья и от себя лично выражаю Вам и в Вашем лице всему российскому народу слова самого глубокого сопереживания и сочувствия в связи со страшной трагедией, произошедшей в Казани. Нападение на школу стало еще одним свидетельством жестокости и опасности терроризма. Осуждаем бесчеловечность совершенного массового убийства. Разделяем боль невосполнимых утрат вместе с родными и близкими безвинно погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пусть слова нашего искреннего сочувствия станут поддержкой в этот скорбный час», – говорится в тексте обращения.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, два педагога, более 20 человек ранены. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на которого официально было зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Среда в республике объявлена днем траура. Власти Татарстана сообщили, что оплатят похороны погибших при стрельбе в школе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Администрация президента РМ выразила соболезнования РФ в связи с трагедией в Казани
Подробности состояния госпитализированных после стрельбы в Казани
Стихийный мемориал в Казани: что происходит на месте трагедии

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться