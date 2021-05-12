Чокой осудил пуски ракет по гражданским целям в Израиле

Министерство иностранных дел и европейской интеграции глубоко обеспокоено ухудшением ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции и по совместительству исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой осудил неизбирательный пуск ракет из сектора Газа по израильским гражданским целям, сообщает "Молдпрес" со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.

Как сказано в сообщении пресс-службы МИДа, посольство Республики Молдова в Тель-Авиве работает в обычном режиме. Действующая в этой стране регулярная программа оказания консульских услуг гражданам Молдовы сохраняется.

"При этом работает телефонная линия экстренной помощи, где сотрудники посольства консультируют соотечественников. Номер службы экстренной помощи: +97237770544. На данный момент нет информации о гражданах Республики Молдова, пострадавших от взрывов", — сообщают в МИДе.

В связи с массированным запуском ракет по израильским городам, который произошел вчера и сегодня утром, гражданам Молдовы была дана рекомендация строго соблюдать директивы безопасности, объявленные властям этой страны.

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