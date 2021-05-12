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Жилой дом

Во дворах многоквартирных домов проходят спецработы: о чем речь

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210512/34720822/v-dvorakh-mnogokvartirnykh-domov-prokhodyat-spetsraboty-o-chem-rech-.html

Дворы в Кишиневе приводят в порядок. На сей раз на средства муниципальных властей провели специальные работы в подвалах многоэтажек.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. В подвалах кишиневских многоквартирных домов проводятся дезинсекция и дератизация. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан. 

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"С 26 апреля проведена обработка подвальных помещений в 258 многоэтажках на площади около 112 тысяч квадратных метров", - уточнил Чебан. 

Он отметил, что услуги предоставляются экономическим агентом, выбранным в результате проведения процедуры государственных закупок.

"Средства на эти работы были выделены из муниципального бюджета", - добавил градоначальник. 

По его данным, работы по дератизации и дезинсекции в 3500 многоквартирных домах Кишинева продлятся до ноября.

Напомним, ранее стартовала кампания по ремонту дворов многоквартирных домов. В этом году планируется отремонтировать 35 дворов, по 7 в каждом секторе столицы.

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