Официальные лица продолжают поздравлять сотрудников системы здравоохранения и говорить об их вкладе в борьбу с пандемией.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой и президент Майя Санду направили поздравительные послания медсестрам по случаю профессионального праздника.

В Международный день медсестер президент Республики Молдова Майя Санду поблагодарила их за самоотверженность и ежедневную работу.

"Я искренне благодарю их и выражаю огромную благодарность всем медсестрам в нашей стране. Вы каждый день делаете огромную работу, благодаря которой можно защитить здоровье людей и лечить пациентов. Урок пандемии — это урок благодарности и солидарности, урок, который медсестры продемонстрировали нам в эти времена", — говорится в послании президента Майи Санду.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой поблагодарил медсестер от имени правительства.

"На втором году борьбы с пандемией мы еще больше осознаем важность работы медсестер. Безусловно, этой работой могут заниматься только те люди, которые, помимо профессионализма и целеустремленности, проявляют альтруизм и сочувствие к боли пациентов, оказывая им необходимую помощь", — говорится в послании и. о. премьера.

Чокой пожелал сотрудникам системы здравоохранения здоровья и благополучия, а в профессиональной деятельности — новых достижений и быть оцененными по достоинству.

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