COVID в Молдове: сколько школ работают в обычном режиме

В профильном министерстве рассказали, как организован процесс обучения в общеобразовательных учреждениях республики.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. В Молдове одно общеобразовательное учреждение и 17 классов закрыты на карантин и работают в дистанционном режиме, сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований республики в среду.

Согласно последним данным, на 12 мая в результате решений территориальных комиссий общественного здоровья и местных специализированных органов в области образования:

46 общеобразовательных учреждения работают исключительно в онлайн-режиме;

в 141 школе действует программа обучения с физическим присутствием учащихся начальных классов, а также 50% от общего количества учеников выпускных классов;

в 321 заведении образовательный процесс осуществляется с физическим присутствием учащихся начальных и выпускных классов;

732 школы работают с физическим присутствием детей и строгим соблюдением норм по предотвращению распространения COVID-19.

Как сообщили в Минобразования, в начальных, гимназических и лицейских классах число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 36 человек, а 460 школьников находятся на самоизоляции. Что касается преподавательского состава, то положительный тест на коронавирус оказался у 45 педагогов, 34 находятся на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус подтвердился у 32 человек, еще 10 помещены на самоизоляцию.

В профессиональных школах заражены три ученика, шесть преподавателей и еще три человека из других категорий сотрудников.

Что касается детских садов, на карантин закрыты пять учреждений и 30 групп. Положительный результат теста на коронавирус получили десять детей, еще 805 находятся на самоизоляции. Также заражены 45 воспитателей, на самоизоляции - 72.

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