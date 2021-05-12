22:33 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Эмблема ЦИК. Архивное фото

ЦИК Молдовы готовится перенимать опыт коллег из России

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
13330
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/10/32507305.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210512/34723648/tsik-moldovy-gotovitsya-perenimat-opyt-kolleg-iz-russia.html

Руководители Центральной избирательной комиссии Молдовы обсудили с главой избиркома Ленинградской области возможности внедрения альтернативных форм голосования.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Председатель ЦИК Дорин Чимил и секретарь ведомства Максим Лебединский в среду встретились с представителями Избирательной комиссии Ленинградской области в лице председателя комиссии Михаила Лебединского, секретаря Сергея Паршикова и члена избиркома Ленобласти Вячеслава Баева. Об этом сообщила пресс-служба молдавского ЦИК.

В ходе встречи обсуждался опыт и передовые практики Избирательной комиссии Ленинградской области.

Собеседники затронули актуальные на данный момент для избирательных органов темы, а также вопросы, входящие в стратегический план Центральной избирательной комиссии Республики Молдова на период 2020-2023 годов.

"Была проанализирована практическая перспектива внедрения электронного голосования с учетом того, что с 12 по 14 мая в Российской Федерации проходит общенациональная апробация данного механизма. Отметим, что в акции примут участие более 2 300 000 человек, она станет самым масштабным тестированием системы дистанционного голосования, проводимым в мире", – говорится в пресс-релизе ЦИК.

Заседание ЦИК
© Photo : Miroslav Rotari
ЦИК установил период для регистрации кандидатов в депутаты парламента
Другие обсуждаемые темы касались внедрения системы цифрового сканирования подписей избирателей для их идентификации и борьба с фейковыми новостями о деятельности избирательных органов.

В пресс-службе ЦИК также отметили, что с 13 по 14 мая делегация ведомства примет участие в научно-практической конференции "Технологии избирательного процесса и наблюдения за выборами". Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге и организовано Советом Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ЦИК опубликовала список партий, допущенных на досрочные выборы
Успеет ли ЦИК организовать выборы и откуда на них возьмут средства
ПСРМ и ПКРМ подали документы в ЦИК на регистрацию блока

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Ракетные обстрелы на Ближнем Востоке: как работает израильская система Железный купол
Видео: спасает "Железный купол" – как работает израильская система ПРО
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться