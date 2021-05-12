ЦИК Молдовы готовится перенимать опыт коллег из России

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Председатель ЦИК Дорин Чимил и секретарь ведомства Максим Лебединский в среду встретились с представителями Избирательной комиссии Ленинградской области в лице председателя комиссии Михаила Лебединского, секретаря Сергея Паршикова и члена избиркома Ленобласти Вячеслава Баева. Об этом сообщила пресс-служба молдавского ЦИК.

В ходе встречи обсуждался опыт и передовые практики Избирательной комиссии Ленинградской области.

Собеседники затронули актуальные на данный момент для избирательных органов темы, а также вопросы, входящие в стратегический план Центральной избирательной комиссии Республики Молдова на период 2020-2023 годов.

"Была проанализирована практическая перспектива внедрения электронного голосования с учетом того, что с 12 по 14 мая в Российской Федерации проходит общенациональная апробация данного механизма. Отметим, что в акции примут участие более 2 300 000 человек, она станет самым масштабным тестированием системы дистанционного голосования, проводимым в мире", – говорится в пресс-релизе ЦИК.

Другие обсуждаемые темы касались внедрения системы цифрового сканирования подписей избирателей для их идентификации и борьба с фейковыми новостями о деятельности избирательных органов.

В пресс-службе ЦИК также отметили, что с 13 по 14 мая делегация ведомства примет участие в научно-практической конференции "Технологии избирательного процесса и наблюдения за выборами". Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге и организовано Советом Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

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