Слишком много внимания: ошибки родителей в воспитании детей

У детей, которым не уделяется достаточного внимания со стороны взрослых, начинают развиваться различные недостатки в обучении. В то же время взрослые, которые балуют своих потомков, развивают у них нездоровое поведение.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Психолог Наталья Тома в беседе радиостудии Sputnik Молдова рассказала, что в воспитании детей родитель должен найти золотую середину и уметь распознавать случаи, когда его ребенок действительно нуждается в помощи и внимании, но также и случаи, в которых его нужно научить справляться самостоятельно.

"Все начинается в детстве. Если в трехлетнем возрасте ребенка еще кормить из ложки, а в семь лет все еще продолжать надевать ему штаны, то малыш вырастет зависимым от родителей. Ответственность и внимание – это навыки, которым учат с малых лет", – сказала психолог.

Тома добавила, что ребенку, родители которого привили ему навыки самостоятельно справляться с некоторыми повседневными ситуациями, будет намного проще адаптироваться к житейским трудностям в подростковом и более взрослом возрасте, да и жизненные проблемы будут преодолеваться им намного легче.

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