Эксперт: почему в Молдове не применяется электронное голосование и голосование по почте

Экс-глава Центризбиркома Молдовы полагает, что голосование по почте и волеизъявление в электронном формате остались лишь на уровне концепции и могут быть квалифицированы как задолженность нынешнего парламента.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Нынешний парламент был в одном шаге от принятия концепции альтернативного голосования – волеизъявление по почте, однако депутатам так и не удалось систематизировать все предложения о внесении поправок в Кодекс о выборах и проголосовать за эти изменения. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-глава Центральной избирательной комиссии Юрий Чокан.

"Если мы доверяем использованию наших денег через информационную систему, которую можно легко проверить, почему нельзя сделать то же самое с дистанционным голосованием. Объяснение поверхностное, у парламента не было желания внедрять концепцию альтернативного голосования ни по почте, ни с помощью электронных средств. Государство сэкономит огромные суммы денег", – отметил Чокан.

По его словам, сначала потребовались бы серьезные вложения, но затем затраты окупятся в сравнении с нынешними расходами.

"В нынешнем парламенте действовала рабочая группа, в которую входили депутаты и эксперты по электоральным вопросам, но не удалось завершить некоторые проекты по внесению поправок в Кодекс о выборах для реализации альтернативного голосования", – сказал собеседник.

Эксперт считает, что не все депутаты используют в дружелюбной манере информационные технологии, у некоторых из них довольно низкий уровень использования электронной почты, электронной подписи, хотя государство понесло расходы на программы, необходимые для электронного голосования по законопроектам.

"Пока сам парламент внутри не применяет такие информационные системы, будет трудно убедить общество в том, что такой инструмент альтернативного голосования, как электронное голосование, также полезен для граждан", – добавил Чокан.

Многие государства применяют систему электронного голосования или голосования по почте на национальных и местных выборах, а также референдумах.

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