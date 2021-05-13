Пока все спали: победа "Шерифа", прививка директора ВОЗ и данные по COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" стал чемпионом Молдовы, завоевав этот титул в 19-ый раз. Подопечные Юрия Вернидуба разгромили оргеевский клуб "Милсами" со счетом 6:0, одержав уверенную победу.

Федерация футбола Молдовы выразила искренние поздравления команде "Шерифа" с новым чемпионским титулом и пожелала спортсменам удачного выступления в Лиге чемпионов.

Директор ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сделал прививку от COVID-19.

"Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021

​Он также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, сделать прививку от коронавируса, передает РИА Новости.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру достигло 160 450 504 случая.

К 8.50 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 160 миллионов 450 тысяч 504. В мире скончались 3 миллиона 331 тысяча 258 человек от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 813 тысяч 530). Следом идут Бразилия (15 миллионов 359 тысяч 397) и Индия (15 миллионов 145 тысяч 879).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Мексика (2 миллиона 371 тысяча 410), Британия (4 миллиона 457 тысяч 742), Италия (4 миллиона 131 тысяча 078), Россия (4 миллиона 849 тысяч 44), Франция (5 миллионов 882 тысячи 882), Германия (3 миллиона 564 тысячи 494) и Испания (3 миллиона 592 тысячи 751).

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