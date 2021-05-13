Когда в Приднестровье могут открыть театры, кинотеатры и концертные залы

Вопрос того, могут ли учреждения культуры и отдыха региона возобновить работу, обсуждали на заседании Оперштаба.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. В Приднестровье рассматривают вопрос о возобновлении работы театров, кинотеатров, концертных залов, а также дворцов детско-юношеского творчества. Такую возможность обсудили на заседании Оперштаба Приднестровья.

"На сегодняшний день эпидситуация в Приднестровье благоприятная. Активно идет вакцинация, снижается число заразившихся. По мнению специалистов, все это позволяет возобновить деятельность учреждений культуры", - пояснили в Оперштабе.

В случае положительного решения вопроса творческий коллектив Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н. Аронецкой начнет проводить репетиции с 17 мая, а возобновит показ спектаклей уже с 1 июня.

"Их коллеги из Дворца Республики приступят к подготовительной работе 17 мая, начав концертную деятельность с 24 мая. Пока на повестке – открытие театра и Дворца Республики и, возможно, кинотеатров", – отметили в штабе.

Для того, чтобы культурный отдых был еще и COVID-безопасным, театры, кинотеатры и дворцы творчества снабдят карантинными рекомендациями, разработанными специалистами Санэпидемстанции.

Деятельность кинотеатров, театров и дворцов детско-юношеского творчества с 15 марта была приостановлена до особого распоряжения.

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