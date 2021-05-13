COVID в Приднестровье: вакцинация, наличие медикаментов и статистика

Часть инфекционных госпиталей в регионе законсервированы, а коечный фонд при этом занят менее чем на треть.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. Загруженность лечебных учреждений Приднестровья пациентами с диагнозом COVID-19 в настоящее время составляет 31%. В шести функционирующих на сегодняшний день в регионе инфекционных госпиталях проходит лечение от коронавируса 591 пациент, в их числе – восемь несовершеннолетних.

"Загруженность лечебниц вычислялась, учитывая консервирование карантинных госпиталей на базах Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны и Григориопольской центральной районной больницы", - пояснили в Оперштабе Приднестровья.

Прекращен прием новых COVID-пациентов и Бендерским центром матери и ребенка. Там проходят курс лечения 40 инфицированных граждан. Те из них, кто до конца текущей недели не завершат курс лечения, будут переведены из центра в другие COVID-госпитали.

Обеспеченность лекарствами

Как отметили в Оперштабе, дефицита в медпрепаратах у профильных лечебных учреждений не наблюдается. Запасы пополняются исходя из потребности.

В Приднестровье поступила партия индийского препарата "Ремдесивир".

"Пока прибыло только 1000 флаконов. Общий заказ гораздо объемнее. Поставки будут этапными", - подчеркнули в штабе.

Подвижки вакцинации

На сегодняшний день в Приднестровье функционирует 26 пунктов вакцинации. Они расположены в поликлиниках Тирасполя и Бендер, прививочных кабинетах центральных районных больниц, семейных врачебных амбулаториях Ближнего Хутора, Кицкан, Терновки, Суклеи, Паркан, Протягайловки и Гыски. По мере необходимости количество пунктов может быть увеличено.

Вакциной AstraZeneca привиты 2597 приднестровцев, полный курс противокоронавирусной вакцинации препаратом Pfizer прошли 930 жителей региона, 3247 получили первый компонент "Спутника V".

"Интерес к российской вакцине среди приднестровцев велик. На завершение первого этапа массового вакцинирования (использование 31 000 парных доз) потребуется порядка двух недель", - отметила глава Минздрава Приднестровья Кристина Албул.

COVID-статистика

На данный момент носителями COVID-19 являются 1110 приднестровцев, 429 из них проходят лечение на дому. Тяжело переносят коронавирус 156 человек, или 26% от общего числа госпитализированных на данный момент граждан, 32 являются пациентами реанимационных отделений, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Есть среди заразившихся и те, кто находятся в местах лишения свободы, – 90 человек. Среднесуточная инфицированность сохраняется на уровне 78 случаев.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 48 498 случаев инфицирования COVID-19, 46 236 человек (95%) справились с вирусом.

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