Названы самые частые побочные эффекты после прививок в Молдове

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Порядка 176 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19, используемых в стране. Две инъекции получили свыше 27 тысяч человек. Об этом заявил госсекретарь Минздрава Денис Чернеля на пресс-конференции в четверг.

"Преодолена планка в 200 тысяч использованных вакцин – всего 202 883 дозы. Первой дозой привиты в общей сложности 175 754, что составляет 5,07% от общего населения. В других странах, где начали процесс вакцинации одновременно с нами, например, в Грузии и Украине, покрытие составляет ниже 2%... Второй дозой вакцинированы в Молдове 27 129 человек", – отметил госсекретарь.

По его словам, в Кишиневе вакцинацией охвачено 9% населения. Затем следуют Резинский, Флорештский, Чимишлийский, Сорокский, Рышканский, Оргеевский районы и муниципий Бельцы, где этот показатель составляет порядка 7%. В хвосте, согласно статистике, как сообщил чиновник, находятся Тараклийский, Комратский, Вулканештский, Чадыр-Лунгский районы, где вакцинацией охвачено около 2%.

Полностью вакцинированы, то есть получили обе дозы сыворотки, 0,16% населения. Об этом сообщила глава комиссии в области эпидемиологии Минздрава Молдовы Анжела Параскив.

Из общего числа вакцинированных 335 получили положительный тест на SARS-CoV-2, что составляет 0,17%. "Обращаем внимание, что лишь обе дозы прививки защищают от инфицирования. А после первой инъекции важно соблюдать защитные меры – носить маску, соблюдать физическую дистанцию, следить за гигиеной. Это позволит не заразиться", – отметила Параскив.

В ходе вакцинации зарегистрировано 1333 случая проявления негативных побочных реакций после получения прививки, что составляет 0,68% от общего количества вакцинированных. В 96% случаев после прививки наблюдались легкие побочные реакции – локальная боль, температура до 38,5, усталость, мышечная боль, подчеркнула специалист. В 4% (55 случаев) наблюдались реакции средней тяжести – температура выше 38,5 и некоторые аллергические реакции.

"Ни у одного человека не было тяжелой формы реакции после введения вакцины", – отметила Параскив.

Среди медицинского персонала прививки получили более 80% работников, что привело к снижению числа новых случаев COVID-19 на 89,2%.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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