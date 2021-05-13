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В Приднестровье продлен карантин, но некоторые ограничения смягчат

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (92)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210513/34728826/v-pridnestrove-prodlen-karantin-no-nekotorye-ogranicheniya-smyagchat.html

Ограничения в регионе пролонгированы еще на месяц. Такой законопроект приняли сразу в двух чтениях приднестровские депутаты.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. Ограничения, направленные на предотвращение распространения в Приднестровье новой коронавирусной инфекции, продлеваются до 15 июня. Такую инициативу лидера Приднестровья Вадима Красносельского поддержали приднестровские законодатели на пленарном заседании.

"Сохранится масочный режим, соблюдение социальной дистанции, штрафы за нарушение карантина. При этом допандемийный порядок пересечения границы будет действовать до 1 июня 2021 года", - отметили в парламентской пресс-службе.

Послабления для учреждений культуры

Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье
© CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
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Однако карантин точечно смягчается, члены Оперштаба поддержали предложение о возобновлении деятельности объектов культуры.

"Предложено с 17 мая вернуться к репетициям, а две недели спустя – к выступлениям. Пока на повестке – открытие театра и Дворца Республики и, возможно, кинотеатров", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Движение транспорта по прежнему графику

По инициативе Красносельского возвращается к стандартному режиму работы общественный электротранспорт. Троллейбусы будут ходить по графику, который действовал до введения карантина.

При этом сохраняются требования, связанные с обеспечением безопасности граждан: пребывание в салоне возможно только в защитной маске, число пассажиров ограничено количеством посадочных мест.

Рекомендации для учащихся

Пограничный пункт Леушены
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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Представители Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Приднестровья подготовили рекомендации, согласно которым для учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений могут быть проведены практические занятия.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе они могут быть организованы лишь для студентов предпоследних и выпускных курсов. Условие – соблюдение всех необходимых карантинных мер.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (92)

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Теги:
карантин, Приднестровье

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