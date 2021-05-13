Молдавский депутат рискует остаться без части имущества: в чем причина

В Национальном органе по неподкупности рассказали подробности проверки в отношении одного из молдавских парламентариев.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Один из депутатов парламента Молдовы рискует остаться без части своего имущества. Специалисты Национального органа по неподкупности (ANI) завершили процедуру проверки имущества законодателя.

"Контроль был инициирован в конце 2019 года на основе обращения о несвоевременной подаче годовой декларации об имуществе и личных интересах", – уточнили в Органе по неподкупности.

В структуре сообщили, что во время проверки, которая охватила период 2016-2019 годов и была расширена и на имена членов семьи депутата, выяснилось, что законодатель не включил информацию о доходах по заработной плате и номинальных надбавках на общую сумму более 53 тысяч леев, о пристройке в селе Моловата Дубоссарского района, о трех объектах недвижимости на юге Нидерландов, принадлежащих одному из его детей, включая квартиру.

В то же время инспектор Органа по неподкупности установил наличие "существенной разницы в размере примерно 770 тысяч леев, что значительно превышает предел, разрешенный действующим законодательством". "Эта разница возникла за счет пополнения бюджета семьи депутата финансовыми средствами в размере 38 850 евро в виде денежных вкладов на счетах одного из его сыновей в одном из банков страны. Инспектор уточнил, что хранение наличных денег на сумму около 770 тысяч леев, внесенных с августа 2017 года по июнь 2019 года на банковские счета сына, носит необоснованный характер", – добавили в ведомстве.

В начале 2020 года другой инспектор по неподкупности применил к субъекту санкцию за несвоевременное представление декларации об имуществе и личных интересах.

По информации Органа по неподкупности, депутату предоставили право высказать свою точку зрения, но инспектор принял лишь часть его объяснений, остальные аргументы были сформулированы законодателем поверхностно и без предоставления доказательств. В данном случае инспектор распорядился конфисковать незаконное имущество депутата на сумму более 770 тысяч леев и обратился в Генеральную прокуратуру по факту фальсификации в декларации.

Если суд оставит в силе решение Национального органа по неподкупности, то депутату грозит запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

Хотя ведомство не разглашает имя парламентария, по данным некоторых СМИ, речь идет о депутате от фракции Демпартии Александре Жиздане.

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