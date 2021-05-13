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Пляж

Как в Приднестровье готовятся к купальному сезону

© Sputnik / Ilya Naimushin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210513/34729748/kak-v-pridnestrove-gotovyatsya-k-kupalnomu-sezonu.html

Уже с понедельника, 17 мая, спасатели заступят на дежурство на пляжах, организованных вдоль реки Днестр.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. Приднестровские спасатели начнут нести службу на пляжах региона с 17 мая. Сейчас они на практике отрабатывают способы извлечения утопающего из воды, а также приемы оказания первой медицинской помощи.

"Перед открытием купального сезона необходимо оборудовать посты: привести в готовность вышки и спасательный инвентарь", - пояснили в пресс-центре МВД Приднестровья.

Бендерская крепость. Памятник архитектуры XVI века. Расположена на правом берегу реки Днестр.
© Sputnik / Б. Круцко
Каким будет купальный сезон в Приднестровье из-за карантинных мер
По решению Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям главы администраций городов и районов Приднестровья окажут помощь Аварийно-спасательной службе в покупке плавсредств, моторов и недостающего спасательного инвентаря.

"В Бендерах снаряжение было закуплено в два этапа, подразделение полностью укомплектовано всем необходимым", - отметили в правоохранительном ведомстве.

В пятницу, 14 мая, - экзамен, по итогу которого спасатели получат допуск к работе. И уже 17 мая, в понедельник, в полной готовности заступят на дежурство.

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Теги:
пляжи, купание, Приднестровье

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