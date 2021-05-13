Видео: как записаться онлайн на прививку от COVID-19 в Молдове

В молдавском Минздраве рассказали, как пользоваться платформой для онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Жители Молдовы с 13 мая могут записаться онлайн на прививку от COVID-19. Об этом заявил госсекретарь Минздрава Денис Чернеля на пресс-конференции в четверг.

По его словам, платформа для онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса уже доступна. Для этого нужно зайти на сайт www.vaccinare.gov.md и выбрать кнопку "Записаться на вакцинацию" (Programează-te la Vaccinare).

С помощью этого ресурса можно:

записаться на прививку;

проверить свою запись;

записаться в лист ожидания.

Перед регистрацией необходимо уточнить, на каком этапе находится прививочная кампания. Если у человека есть право на вакцинацию, то он должен заполнить анкету на сайте, указав свой IDNP. Важно заполнить все поля анкеты правильно и предоставить достоверную информацию.

Подтверждение о записи можно скачать в PDF-формате. Для того, чтобы проверить запись, необходимо ввести ряд персональных данных. Если нет свободных мест в центрах по вакцинации, или у человека пока нет права на получение прививки, то можно встать в список ожидания. Когда появятся дополнительные дозы вакцины, или человек получит право на иммунизацию от коронавируса, то его пригласят на прививку.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив на "Горячую линию" Национального агентства общественного здоровья по телефону 0 800 12 300.

В то же время традиционный метод записи путем обращения к семейному врачу остается в силе.

Госсекретарь Минздрава сообщил, что к настоящему моменту страна обеспечена вакциной на полтора месяца, а в ближайшее время в республику ожидается поступление дополнительных доз.

"Что касается следующих партий вакцины, которые должны прийти. Получили подтверждение о получении 24 мая 2021 года партии вакцины в объеме 45 600 доз вакцины AstraZeneca через платформу Covax... В этом контексте на следующей неделе соберется комитет по координации иммунизации против COVID-19, чтобы предложить полностью открыть третий этап вакцинации", – сказал Чернеля.

По его словам, на прошлой неделе продолжилась тенденция снижения числа новых случаев инфицирования коронавирусом. "Число случаев снизилось на 35% в сравнении с предыдущей неделей", – добавил госсекретарь.

При этом он обратил внимание на то, что населению не стоит расслабляться, а продолжать соблюдать защитные меры – носить специальные маски, придерживаться социальной дистанции и соблюдать гигиену.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе под вакцинацию попадают все остальные.

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