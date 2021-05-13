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Рыболовная сеть.

В Слободзее поймали браконьеров: что им грозит за незаконный лов рыбы

© Sputnik / Андрей Шапран
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210513/34730303/v-slobodzee-poymali-brakonerov-chto-im-grozit-za-nezakonnyy-lov-ryby.html

Во время нереста в Приднестровье действует запрет на ловлю рыбы в реке Днестр и ее притоках, протоке Турунчук и Дубоссарском водохранилище.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. Сотрудники Госинспекции речного транспорта МВД Приднестровья на месте преступления поймали двух браконьеров. Правоохранители обнаружили и изъяли у 32-летних жителей Слободзеи сверток с сетями и сельдь.

"Поздним вечером 10 мая в районе ЛЭП в городе Слободзея правоохранители обратили внимание на лодку, которая двигалась по Днестру, вниз по течению. Впереди отчетливо виднелась сеть. Один человек управлял плавсредством, а второй собирал рыболовные снасти", - рассказали в МВД.

За незаконный лов рыбы в период нерестового запрета мужчинам грозит административная ответственность.

Рыба, выловленная браконьерами
© Photo : Poliția de frontieră
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Правоохранители напоминают, что согласно приказу Минсельхозприроды, с 1 апреля по 14 июня на территории Приднестровья действует запрет на ловлю рыбы в реке Днестр и ее притоках, протоке Турунчук и Дубоссарском водохранилище.

Любительский лов рыбы (для личного потребления) разрешен, но в светлое время суток, лишь одной удочкой и двумя крючками и только на определенных участках рыбохозяйственных водоемов. При этом запрещен вылов более двух килограмм в сутки.

Грубое нарушение правил рыболовства влечет наложение административного штрафа в размере от 1840 до 8280 приднестровских рублей (один молдавский лей соответствует 88 копейкам). В случае причинения крупного ущерба административная ответственность может стать уголовной, штраф возрастет до 31 280 рублей.

Санкция уголовной статьи предусматривает также наказание в виде обязательных работ от 180 до 240 часов либо исправительных работ сроком до двух лет.

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Теги:
сеть, рыба, Приднестровье

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