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Экзамены на степень бакалавра, архивное фото

БАК-2021: министр раскрыла детали проведения выпускных экзаменов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210513/34730864/bak-2021-ministr-raskryla-detali-provedeniya-vypusknykh-ekzamenov.html

Министерство образования учитывает эпидемиологическую ситуацию в стране и организует безопасное проведение выпускных экзаменов для всех учащихся.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. К выпускным экзаменам на степень бакалавра в 2021 году количество республиканских центров аттестации будет увеличено с 2 до 4, а в комиссиях, проверяющих тесты, увеличится количество учителей до 600 человек. Об этом заявила врио министра образования, культуры и исследований Лилиана Поголша.

Школьный класс
© Photo : Miroslav Rotari
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Она уточнила, что выпускные экзамены для лицеистов пройдут в период с 4 по 22 июня. По словам Поголши, к ним допущены 16 777 кандидатов, из них 1097 уже получили наивысший балл по иностранному языку за хорошую успеваемость по этому предмету. 

"Кандидаты сдают тесты в экзаменационных центрах, оборудованных видеокамерами. Количество кандидатов колеблется от 6 до 260 человек в одном учреждении. Все меры профилактики COVID-19 будут соблюдены. Участники обязательно должны носить защитную маску. Если у нас будет рост случаев COVID, то у министерства есть различные сценарии проведения тестирования", - заявила Поголша.

Что касается проведения экзаменов для учеников гимназий, Поголша пояснила, что они также пройдут с соблюдением всех мер профилактики коронавируса в период с 3 по 14 июня. 

"Те ученики, кто находится на карантине или не сможет присутствовать на экзамене по причине болезни, смогут сдать тест в дополнительной сессии, запланированной на 23-28 июня", - добавила врио министра.

В экзаменационной сессии для выпускников девятых классов примут участие 29 765 детей. 

Говоря о тестировании учащихся начальных классов, Поголша заявила, что оно уже стартовало 12 числа и продлится до 20 мая. 

Как уточнила врио министра, все ученики четвертого класса допускаются к этим экзаменам, независимо от их школьной успеваемости, и по итогам тестирования все перейдут в пятый класс. 

Также Поголша подчеркнула, что дети, которые не смогут явиться на экзамены по причине нахождения на карантине или болезни, будут освобождены от теста. 

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