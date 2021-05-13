Сирены и мигалки машин спасателей и пожарных: что произошло в Кишиневе

Масштабные учения спасателей и пожарных проходят в Международном аэропорту Кишинева: в маневрах задействован столичный гарнизон Инспектората по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям вместе с представителями Службы безопасности полетов компании Avia Invest проводят масштабные учения "Красный сигнал" в Международном аэропорту Кишинева.

"В учениях участвуют сотрудники кишиневского гарнизона Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям в числе 60 спасателей и пожарных, 15 единиц спецтехники, а также представители команды менеджеров аэропорта", – уточнили в Генинспекторате.

Цель учений, как сообщили в ведомстве, – проверка возможностей коммуникации и реагирования команд, ответственных за управление ситуациями риска на территории компании, а также их взаимодействия с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям в случае ЧП.

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