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Не покидать дом: новое предупреждение посольства Молдовы в Израиле

© Sputnik / Kristina Afanasyeva
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210513/34732648/ne-pokidat-dom-novoe-preduprezhdenie-posolstva-moldovy-v-izraile.html

Молдавское посольство в Израиле выпустило еще ряд рекомендаций для своих граждан, чтобы они сумели в безопасности переждать моменты атак и пусков ракет.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Посольство Молдовы в Израиле снова обратилось с предупреждением ко всем молдавским гражданам, находящимся в этом государстве.

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© AFP 2021 / Gil Cohen-Magen
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Как отметили в дипмиссии, в четверг продолжаются ракетные пуски в секторе Газа: утром и в полдень были совершены пуски на несколько израильских городов.

"Сообщается, что во второй половине дня (после 21.00) и ночью возможны новые пуски ракет в центр (включая Тель-Авив), юг и север страны.
Посольство настоятельно рекомендует воздерживаться от нахождения в общественных местах, выходить из дома только в экстренных случаях, использовать ракетные укрытия в случае возобновления бомбардировок. Пожалуйста, не паникуйте. Следите за официальными заявлениями властей", - уточнили в посольстве. 

В представительстве призвали следовать всем инструкциям компетентных израильских властей.

"Подготовьте сумку с необходимыми документами и вещами и держите ее под рукой. Заранее определите ближайшие ракетные укрытия", - добавили в посольстве. 

По данным диппредставительства, более подробную информацию о действиях, которые необходимо предпринять, если вы находитесь в местности, по которой запускаются ракеты, или получить предупреждение перед атаками, можно в специальном приложении. 

В случае если возникнут какие-либо нерешенные вопросы, всех призывают обращаться на горячую линию посольства. 

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