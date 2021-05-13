Ген под надзором: когда в Приднестровье начнут составлять базу данных ДНК

Приднестровские парламентарии внесли изменения в ряд нормативных актов, которые были приведены в соответствие с принимаемым законом о регламентировании регистрации геномных данных человека.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. На заседании законодательного собрания Приднестровья в окончательном чтении принят закон, который касается регламентирования на госуровне регистрации геномных данных человека. Он вступит в силу с 1 января 2022 года.

"База геномных данных поможет криминалистам и следственным органам оперативно раскрывать совершенные преступления, эффективнее искать без вести пропавших и устанавливать личность человека", – пояснили в парламентской пресс-службе.

Документ подразумевает внесение изменений в ряд нормативных актов, которые могли бы вступить в противоречие в связи с принятием нового закона о геномной регистрации. На пленарном заседании приднестровские депутаты проголосовали за внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, в законы о персональных данных и о милиции.

Для того, чтобы новый закон начал действовать, в госбюджете необходимо заложить около одного миллиона 150 тысяч приднестровских рублей в год (из расчета, что один молдавский лей соответствует 88 копейкам).

"Предполагается и поступление денежных средств в республиканский бюджет за счет проведения добровольной государственной геномной регистрации. Согласно приведенным в пояснительной записке расчетам, стоимость одного генотипического исследования в 2019 году составила 983,04 рубля", - отметили в пресс-службе.

Во втором неокончательном чтении закон о государственной геномной регистрации был принят парламентом в конце марта 2021 года. Новый закон определяет, что геномной регистрации в обязательном порядке будут подлежать только граждане, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности.

В базу данных ДНК обязательно станут вносить биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не опознан, и биологический материал умерших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной.

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