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Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

В Приднестровье медкнижка будет выдаваться без отметки диагноза работника

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210513/34735541/V-Pridnestrove-medknizhka-budet-vydavatsya-bez-otmetki-diagnoza-rabotnika.html

Теперь после прохождения медицинского осмотра в медкнижку не станут вписывать диагноз работника без его согласия.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. Приднестровские парламентарии приняли дополнения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сразу в двух чтениях. Документ закрепляет норму, которая запрещает при оформлении результатов медосмотра вносить сведения о диагнозе работника без его согласия.

"В медицинском заключении можно будет указывать только пригодность или непригодность к работе", - пояснили в парламентской пресс-службе.

С такой инициативой выступил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан, и депутаты законодательного собрания поддержали предложение коллеги.

Медик
© Photo : Miroslav Rotari
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"В адрес Прокурора Приднестровья поступали обращения граждан, которые жаловались, что при прохождении периодических медицинских осмотров в медкнижку часто вписываются диагнозы. Есть люди, которые не хотят, чтобы их диагноз фигурировал у работодателя. Поэтому будет четко прописана норма о том, что врачи должны вписывать в медицинскую документацию только те сведения, которые необходимо знать работодателю. Все, что касается диагноза, человек вправе не разглашать", – разъяснил Чебан.

По закону об основах охраны здоровья граждан, информация, содержащаяся в медицинских документах, составляет врачебную тайну и может предоставляться без его согласия только в исключительных случаях. Например, при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений или по запросу органов прокуратуры.

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Теги:
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