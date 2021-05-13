В Приднестровье медкнижка будет выдаваться без отметки диагноза работника

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - Sputnik. Приднестровские парламентарии приняли дополнения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сразу в двух чтениях. Документ закрепляет норму, которая запрещает при оформлении результатов медосмотра вносить сведения о диагнозе работника без его согласия.
"В медицинском заключении можно будет указывать только пригодность или непригодность к работе", - пояснили в парламентской пресс-службе.
С такой инициативой выступил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан, и депутаты законодательного собрания поддержали предложение коллеги.
По закону об основах охраны здоровья граждан, информация, содержащаяся в медицинских документах, составляет врачебную тайну и может предоставляться без его согласия только в исключительных случаях. Например, при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений или по запросу органов прокуратуры.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>