Вино из Приднестровья выиграло бронзу престижного конкурса в Великобритании

На тираспольском винно-коньячном заводе рассказали, как проходил международный конкурс вин в этом году.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Игристое вино производства приднестровского винно-коньячного комбината получило "бронзу" конкурса International wine challenge 2021, который проходил в апреле-мае в Великобритании. В соревновании участвовали тысячи вин из 52 стран мира. Еще два наименования вин этого производителя награждены значками commended ("рекомендовано").

"Чтобы завоевать бронзу, нужно было набрать от 80 до 90 баллов. А значок "commended" - по статусу чуть ниже третьего места", - объяснила представитель приднестровского завода KVINT Анна Козырина.

Британский конкурс стартовал в апреле. Для участия соискатели наград отправили образцы своей продукции. Причем в нескольких экземплярах, чтобы всем хватило. По правилам конкурса, дегустационная комиссия проводит несколько заседаний, в составе жюри – до шестидесяти человек. Испытания проводятся в два приема с повторным тестом через пару недель. Все вина дегустаторы пробуют вслепую.

"Наименований вин члены жюри не знают. Дело в том, что оценки, полученные с помощью органов чувств, весьма субъективны. Может быть самочувствие разное у дегустаторов, различные условия при проведении этого конкурса. Это, конечно, все профессионалы высокого уровня, но и у них могут быть разные мнения в разные дни. Поэтому участие в таких конкурсах – дело затяжное. Но мы дождались оповещения и ждем наших дипломов", - прокомментировала собеседница.

Награды и дипломы международного британского конкурса вин организаторы отправят всем победителям и призерам по почте.

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