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Генеральный инспекторат полиции

Мошенник с немецким паспортом выдан Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210514/34739124/moshennik-s-nemetskim-pasportom-vydan-moldove.html

Гражданин Германии, подозреваемый в совершении мошеннических действий в республике, задержан на территории Польши по запросу молдавских правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах 62-летний подданный Германии, объявленный в международный розыск по запросу молдавской полиции, задержан в Польше.

"По каналам Интерпола подозреваемый выдан Молдове", – сообщает официальный интернет-ресурс молдавского полицейского ведомства.

Уточняется, что подозреваемый гражданин Германии помещен под предварительный арест на 30 суток.

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