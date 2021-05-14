Мошенник с немецким паспортом выдан Молдове

Гражданин Германии, подозреваемый в совершении мошеннических действий в республике, задержан на территории Польши по запросу молдавских правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах 62-летний подданный Германии, объявленный в международный розыск по запросу молдавской полиции, задержан в Польше.

"По каналам Интерпола подозреваемый выдан Молдове", – сообщает официальный интернет-ресурс молдавского полицейского ведомства.

Уточняется, что подозреваемый гражданин Германии помещен под предварительный арест на 30 суток.

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