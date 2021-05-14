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Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.

В Гагаузии использовали всю партию российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210514/34739253/v-gagauzii-ispolzovali-vsyu-partiyu-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-v.html

Получить вакцину можно было в Центрах здоровья Комрата, Чадыр-Лунги, Вулканешт, Конгаза, Копчаке, Казаклии и Кирсово.

КОМРАТ, 14 мая – Sputnik, Максим Топал. На то, чтобы израсходовать всю партию полученной из России вакцины, Гагаузии потребовалось менее недели. Прививку получили все медицинские работники, кроме тех, у кого есть противопоказания к вакцинации. Частично были охвачены и люди, относящиеся ко второму этапу вакцинации.

Жители автономии получали прививки сразу в нескольких центрах вакцинации, открытых на всей территории Гагаузии. Перед кабинетами нередко формировались очереди из желающих пройти процедуру иммунизации. 

Мы ей доверяем: в Гагаузии началась вакцинация Спутником V
© Sputnik / Maxim Topal
"Мы ей доверяем": в Гагаузии началась вакцинация "Спутником V"

По словам директора Центра общественного здоровья Комрата Ивана Хаста, "списки были подготовлены заранее, сотрудники больницы прививались в своих прививочных пунктах".

"Также получить вакцину можно было в Центрах здоровья Комрата, Чадыр-Лунги, Вулканешт, Конгаза, Копчаке, Казаклии и Кирсово. Всего первую дозу вакцины "Спутник V" получили 1 тысяча 800 человек, ни одна доза не пропала", – отметил Хаста.

Побочных эффектов у вакцинировавшихся практически не было.

Вторую дозу российской вакцины жители Гагаузии начнут получать спустя 21 день после первой прививки.

Всего в Гагаузии привито около 3% населения, 1800 человек – российской вакциной "Спутник V", 348 – вакциной Pfizer и около 100 человек – AstraZeneca. В ближайшее время в автономию будет доставлено и около 2 тысяч доз вакцины китайского производства Sinovaс.

В Молдову 24 апреля доставили первую партию российской вакцины от коронавируса, вторую партию привезли 30 апреля. В общей сложности в качестве гуманитарной помощи из РФ республика на данный момент получила 142 тысячи доз "Спутника V". Ожидается еще одна поставка.

  • Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева
    Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Партия вакцины Sputnik V прибыла в Молдавию
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева
    Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
    Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"
    © Photo : Miroslav Rotari
  • Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева
    Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева
    © Sputnik / Mihai Caraus
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© Sputnik / Mihai Caraus
Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева

Ранее в МИД РФ заявляли, что "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

В Минздраве Молдовы ранее отметили, что российский препарат безопасен и эффективен.

"Отметим, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной на 100% против тяжелых форм COVID-19. Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации министерства.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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