В Гагаузии использовали всю партию российской вакцины "Спутник V"

Получить вакцину можно было в Центрах здоровья Комрата, Чадыр-Лунги, Вулканешт, Конгаза, Копчаке, Казаклии и Кирсово.

КОМРАТ, 14 мая – Sputnik, Максим Топал. На то, чтобы израсходовать всю партию полученной из России вакцины, Гагаузии потребовалось менее недели. Прививку получили все медицинские работники, кроме тех, у кого есть противопоказания к вакцинации. Частично были охвачены и люди, относящиеся ко второму этапу вакцинации.

Жители автономии получали прививки сразу в нескольких центрах вакцинации, открытых на всей территории Гагаузии. Перед кабинетами нередко формировались очереди из желающих пройти процедуру иммунизации.

По словам директора Центра общественного здоровья Комрата Ивана Хаста, "списки были подготовлены заранее, сотрудники больницы прививались в своих прививочных пунктах".

"Также получить вакцину можно было в Центрах здоровья Комрата, Чадыр-Лунги, Вулканешт, Конгаза, Копчаке, Казаклии и Кирсово. Всего первую дозу вакцины "Спутник V" получили 1 тысяча 800 человек, ни одна доза не пропала", – отметил Хаста.

Побочных эффектов у вакцинировавшихся практически не было.

Вторую дозу российской вакцины жители Гагаузии начнут получать спустя 21 день после первой прививки.

Всего в Гагаузии привито около 3% населения, 1800 человек – российской вакциной "Спутник V", 348 – вакциной Pfizer и около 100 человек – AstraZeneca. В ближайшее время в автономию будет доставлено и около 2 тысяч доз вакцины китайского производства Sinovaс.

В Молдову 24 апреля доставили первую партию российской вакцины от коронавируса, вторую партию привезли 30 апреля. В общей сложности в качестве гуманитарной помощи из РФ республика на данный момент получила 142 тысячи доз "Спутника V". Ожидается еще одна поставка.

Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева © Sputnik / Mihai Caraus

Партия вакцины Sputnik V прибыла в Молдавию © Sputnik / Mihai Caraus

Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева © Sputnik / Mihai Caraus

Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V" © Photo : Miroslav Rotari

Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V" © Photo : Miroslav Rotari

Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 6 © Sputnik / Mihai Caraus Спецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева

Ранее в МИД РФ заявляли, что "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

В Минздраве Молдовы ранее отметили, что российский препарат безопасен и эффективен.

"Отметим, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной на 100% против тяжелых форм COVID-19. Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации министерства.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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