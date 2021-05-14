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Спутник V

Заявление: Молдова надеется закупить один миллион доз "Спутника V"

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210514/34742644/zayavlenie-moldova-nadeetsya-zakupit-odin-million-doz-sputnika-v.html

Спрос на российскую вакцину в Молдове очень высок, а полученные в качестве гуманитарной помощи дозы "Спутника V" практически израсходованы.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Молдавские власти ведут переговоры о закупке партии в один миллион доз российской вакцины "Спутник V". Об этом в своем видеоблоге заявил глава Партии социалистов Игорь Додон.

"Идут переговоры. Скорее всего до июля месяца мы получим до одного миллиона вакцин "Спутник V" для наших граждан", - заявил Додон. 

Напомним, 24 апреля в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

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В Минздраве Молдовы ранее отметили, что российский препарат безопасен и эффективен.

«Спутник V”
© Sputnik / Sorokopud Julia
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"Отметим, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной в 100% против тяжелых форм COVID-19. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации министерства.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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