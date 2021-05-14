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Пляж

Купальный сезон в пандемию: как будут работать пляжи на берегу Днестра

© AP Photo / Wayne Parry
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210514/34746488/kupalnyy-sezon-v-pandemiyu-kak-budut-rabotat-plyazhi-dnestra.html

Эпидемиологи разработали рекомендации по организации пляжного сезона на территории зон отдыха у Днестра и Днестровского лимана.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. Купальный сезон в Приднестровье будет открыт 17 мая. Оперштабом утверждены разработанные Санэпидемстанцией рекомендации по соблюдению карантинных мер на пляжах.

Пляж
© Sputnik / Ilya Naimushin
Как в Приднестровье готовятся к купальному сезону

"С целью недопущения распространения COVID-19 и иных заболеваний доступ на территорию организованных зон отдыха у Днестра и Днестровского лимана будет обеспечен при условии наличия достаточного количества мест с учетом соблюдения гражданами социальной дистанции от одного до полутора метров", - отметили в штабе.

Отдыхать можно будет небольшими группами близких родственников. От посещения общественных душевых и раздевалок рекомендовано воздержаться. Питьевые фонтанчики функционировать не будут. Из водных аттракционов отдыхающие смогут воспользоваться только катамаранами, которые обслуживающий персонал должен обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого применения.

"Приготовление блюд на мангалах на пляжах и прилегающих к ним территориях не допускается. Организация работы предприятий общественного питания будет разрешена только в летних кафе и на террасах", - подчеркнули в штабе.

Администрация зоны отдыха перед началом купального сезона должна будет обеспечить подсыпку чистого песка, не реже раза в неделю организовывать рыхление его поверхности. Также будет организована дезинфекционная обработка скамеек и других мест общего пользования каждые два часа.

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Теги:
отдых, пляжи, пляжный сезон, Приднестровье

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