В Кишиневе прошла конференция, посвященная Международному дню семьи

Столичный примар Чебан отметил, что в городе сегодня функционирует немало служб, созданных специально для семей, нуждающихся в поддержке в деле воспитания детей.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Примэрия Кишинева организовала и провела 14 мая научно-практическую конференцию, посвященную Международному дню семьи.

"Роль муниципалитета - делать все возможное, чтобы люди хотели жить в нашем городе, создавать семьи, растить детей", - заявил столичный градоначальник Ион Чебан.

Он отметил, что сегодня в примэрии Кишинева функционирует немало служб, созданных специально для семей, нуждающихся в поддержке в деле воспитания детей.

"Наши действия сфокусированы на семье и в конечном итоге несут обязательство обеспечить благополучие ребенка", - утверждает Чебан.

Примар сообщил, что столичный муниципалитет прилагает усилия для обеспечения удовлетворительного уровня жизни для всех кишиневских семей.

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