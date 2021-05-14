Центры вакцинации будут работать и по выходным

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Центры вакцинации в Молдове будут работать в том числе по субботам и воскресеньям. Об этом объявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Минздрав призвал население активнее записываться на проведение иммунизации. Запись проводят в центрах семейных врачей, кроме того, можно записаться для получения дозы вакцины онлайн, на вебсайте Национальной платформы вакцинации.

В настоящее время, согласно плану иммунизации, прививки получают медицинские работники, пожилые люди старше 60 лет, сотрудники правоохранительных структур, обороны и государственной безопасности, работники пенитенциарной системы, персонал учебных заведений и социальных учреждений.

Кроме того, вакцинации подлежат и семьи людей, подпадающих под эти категории.

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