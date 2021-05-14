Двое столетних жителей Кишинева получат матпомощь от мэрии

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Двое жителей Кишинева, которым в мае нынешнего года исполнилось 100 и 101 год, получат финансовую поддержку от примэрии Кишинева, по 5 тысяч леев каждый.

Среди кишиневцев, которые преодолели вековой рубеж, и ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Республики Павел Гладков, которому 9 мая исполнилось 100 лет. В этом году исполнился 101 год жительнице столицы Марии Байдан.

Ранее мэрия Кишинева сообщила, что в 2020 году 1761 семья получила помощь от Службы социальной поддержки семьи.

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