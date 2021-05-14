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Гладков Павел Васильевич

Двое столетних жителей Кишинева получат матпомощь от мэрии

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210514/34749087/dvoe-stoletnih-zhitelej-kishineva-poluchat-matpomosh-ot-merii.html

Среди кишиневцев, отметивших столетний юбилей, которых чествует муниципалитет, и ветеран Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Двое жителей Кишинева, которым в мае нынешнего года исполнилось 100 и 101 год, получат финансовую поддержку от примэрии Кишинева, по 5 тысяч леев каждый.

Ветерану Павлу Гладкову исполнилось сто лет
© Sputnik / Mihai Caraus
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Среди кишиневцев, которые преодолели вековой рубеж, и ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Республики Павел Гладков, которому 9 мая исполнилось 100 лет. В этом году исполнился 101 год жительнице столицы Марии Байдан.

Ранее мэрия Кишинева сообщила, что в 2020 году 1761 семья получила помощь от Службы социальной поддержки семьи.

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Теги:
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