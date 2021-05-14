Как в Молдове будут предоставлять пенсии по возрасту с 2022 года

Генеральный директор Национальной кассы социального страхования рассказала о том, в каких условиях будут предоставлять пенсию по возрасту, начиная со следующего года.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. В Молдове женщины выходят на пенсию по возрасту в 59 лет, а мужчины в 63 года, однако с 1 июля 2021 года представительницы слабого пола будут уходить на заслуженный отдых с 59,6 лет. Вместе с тем уже с 1 января следующего года в республике пенсионный возраст понизится. Готова ли страна к этому, в комментарии радиостудии Sputnik рассказала Генеральный директор Национальной кассы социального страхования Елена Цыбырнэ.

"Да, есть такой закон. Да, он вступает в силу с 1 января 2022 года. С этого времени у женщин есть право на установление пенсии в 57 лет, а у мужчин – в 62 года", – уточнила Цыбырнэ.

Она уточнила, что в январе будущего года ожидается увеличение количества заявок на предоставление пенсии по возрасту.

По ее словам, в странах ЕС, в государствах, с которыми Молдова заключила соглашения о социальной безопасности, пенсионный возраст гораздо выше и варьируется от 60 до 65 лет. "Но если у человека есть право на получение пенсии, даже если у него стаж работы в Испании или Португалии, мы со своей стороны устанавливаем пенсию, рассчитанную согласно условиям на момент подачи соответствующего запроса", – сказала собеседница.

Цыбырнэ подчеркнула, что ведомство готово к тому, чтобы рассматривать большое количество запросов.

Напомним, что в конце прошлого года депутаты молдавского парламента проголосовали за снижение пенсионного возраста – до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин, то есть решено вернуться к положению вещей на момент 2016 года, до проведения пенсионной реформы.

Согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин составляет 63 года. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.

В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возросла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.

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