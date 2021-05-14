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Дети и родители

Более 3500 детей в Кишиневе получают помощь от социальных служб

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210514/34749650/bolee-3500-detej-v-kishineve-poluchayut-pomosh-ot-socialnyh-sluzhb.html

В День семьи генеральный примар столицы рассказал о социальной поддержке малоимущих семей со стороны муниципалитета.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. В 2020 году 3580 детей из 1761 семьи в Кишиневе получили помощь от Службы социальной поддержки. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан в выступлении, посвященном знаменательной дате — Международному дню семьи.

Министерство Внутренних Дел
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Градоначальник также сообщил, что в течение 2020/2021 учебного года 8 тысяч учащихся из социально незащищенных семей получили материальную помощь на сумму 5,6 миллиона леев.

По данным муниципалитета, в прошлом году на учете муниципального управления по защите прав детей состояли 1545 семей с 3324 детьми, из них многодетных - 454, семей с детьми с особыми потребностями - 1205.

Всего в муниципии работают 22 социальные службы для детей из групп риска, а также их семей.

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Теги:
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