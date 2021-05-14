Цены на хлеб в Молдове: к чему готовиться

И. о. главы молдавского Минсельхоза прокомментировал цены на хлебобулочные изделия в республике, а также рассказал о прогнозах на 2021 год.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы считает необоснованным повышение цен некоторыми производителями хлебобулочных изделий и торговыми сетями. Об этом заявил исполняющий обязанности министра Ион Пержу на брифинге в пятницу.

И. о. главы Минсельхоза уточнил, что 2020 год выдался тяжелым для агросектора, но правительство использовало все имеющиеся инструменты - как финансовые, так и нефинансовые - для противостояния этому кризису, чтобы 2021 сельскохозяйственный год был успешнее.

"Отмечаю это, исходя из следующих аналитических данных. Цена на муку высшего сорта на внутреннем рынке на данный момент составляет 5,8 лея за килограмм, килограмм муки первого сорта – 5,6 лея, второго сорта – порядка 5,3 лея в сравнении с 6-6,5 лея за килограмм – цены, представленные местными производителями в начале марта", – сказал Пержу.

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По его словам, цена на пшеницу демонстрирует непрерывную тенденцию к снижению, что обусловливает удешевление муки.

"На местном рынке предлагается различное количество пшеницы по цене от 3,8 до 4,3 лея за килограмм в зависимости от качества и объемов контракта. В то же время напомню, что на основе решения правительства, согласно которому Агентство материальных резервов постановило обновить свыше 20 тысяч тонн зерна, в установленные сроки подано 23 заявки о запросе пшеницы из государственного резерва, из них – пять мукомольных предприятий, которым передано 5,46 тысячи тонн, а также девять хлебобулочных предприятий, получивших порядка семи тысяч тонн", – уточнил Пержу.

И. о. министра подчеркнул, что пшеница из государственного резерва предоставлялась лишь хлебобулочным предприятиям, мукомольным компаниям и животноводческим предприятиям.

Он обратил внимание на то, что комбинат "Франзелуца" стал одним из предприятий, получивших пшеницу из госрезерва.

"Эта компания занимает значительную долю в производстве хлебобулочных изделий, но она не повысила цены на продукцию, хлеб не подорожал даже тогда, когда ситуация была сложнее, не подорожал сейчас и не подорожает в будущем. В дискуссиях с руководством этого предприятия мне сообщили, что они намерены увеличить объемы производства по текущим ценам", – сказал Пержу.

И. о. главы Минсельхоза отметил, что пшеница и мука в стране есть. "Согласно статистически данным, валовое производство пшеницы за 2016-2019 годы превысило 1,1 миллиона тонн, за исключением 2020 года, когда из-за серьезной засухи этот показатель составил лишь 569 тысяч тонн", – уточнил чиновник.

По его словам, эксперт зерна варьируется из года в год. "Проводя приблизительные подсчеты о располагаемых объемах на местном рынке за последние пять лет, констатируем, что ежегодно на внутреннем рынке используется порядка 400-450 тысяч тонн продовольственного и фуражного сырья. На данный момент экспортировано 125 тысяч тонн пшеницы из 569 тысяч тонн… Учитывая расчеты внутреннего спроса согласно среднегодовым значениям и балансу объема пшеницы, имеющегося на данный момент на рынке, продовольственная безопасность страны полностью обеспечена", – добавил и. о. министра.

Он сообщил, что благодаря финансовой поддержке государства, предоставленной пострадавшим от засухи производителям (324 миллиона леев, а также 60 миллионов леев в качестве гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации) засеяно 318 тысяч гектаров озимой пшеницы, что при текущей ситуации обеспечит общий объем более 1,2 миллиона тонн зерна. Кроме того, для обеспечения продовольственной безопасности страны выделено около 60 тысяч гектаров ячменя (47 тысяч гектаров озимого и около 13 тысяч гектаров ярового), которые также находятся в хорошем состоянии и покроют потребности животноводства в этой культуре соответственно прогнозам, добавил чиновник.

"Исходя из вышесказанного и представленных аналитических данных, министерство считает необоснованным повышение цен на хлебобулочные изделия некоторыми экономическими агентами и торговыми сетями. Возможно, это (повышение цен, – ред.) основано на каких-то других соображениях, но не экономико-финансовых", – отметил и. о. главы Минсельхоза.

Так чиновник прокомментировал спекуляции и обвинения в адрес правительства и представителей кабмина со стороны некоторых электоральных конкурентов.

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