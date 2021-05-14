Изменения в организации экзаменов на степень бакалавра в Кишиневе

Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева представило информацию о том, как будут проходит экзамены на степень бакалавра в этом году.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Экзамены на степень бакалавра в Кишиневе пройдут так же, как и по всей стране – с 4 по 22 июня. Главное управление образования, молодежи и спорта уточнило, что тестирование организуют в экзаменационных центрах. Однако нынешних выпускников ждут некоторые изменения.

Новые элементы в организации и проведении национального экзамена БАК-2021:

кандидаты сдают экзамены в центрах бакалавриата, оборудованных системой видеонаблюдения. Количество этих центров увеличено по сравнению с предыдущими годами;

процесс сдачи национального экзамена на степень бакалавра будет проходить безопасно и с соблюдением всех мер по предотвращению риска заражения вирусом COVID-19;

в муниципии Кишинев будет всего два экзаменационных центра, где тестирования предстоит сдать более 300 кандидатам.

Профильные структуры уточняют, что число учащихся в одном экзаменационном зале не должно превышать его вместимости, обеспечивая условия, чтобы каждый лицеист занимал место за партой на расстоянии не менее одного метра от остальных.

"В каждом образовательном учреждении будет обеспечено проведение замера температуры, дезинфекция и уборка поверхностей, классов, парт, стульев, проветривание классов как до, так и после экзаменов. На входе в образовательное учреждение и в классы будут установлены дезинфектанты. Ношение защитных масок обязательно для всех участников национального тестирования", – уточнили в управлении образования.

К БАК-2021 допущены 16 777 кандидатов, из них 1097 уже получили наивысший балл по иностранному языку за хорошую успеваемость по этому предмету.

Оценивание работ и рассмотрение апелляций будет производиться в Республиканских центрах по оцениванию, Республиканском центре рассмотрения апелляций, которых в этом году будет больше, как и число задействованных для этих целей преподавателей.

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится и количество случаев COVID-19 увеличится, то проведение экзаменов на степень бакалавра может быть отложено на 10-20 дней.

В 2020 году экзамены на степень бакалавра отменили из-за пандемии. Отметки по окончании обучения в лицее рассчитывались на основе среднего балла за последние три года обучения. В 2021-м ряд депутатов молдавского парламента также предложили отказаться от проведения тестирования и в нынешнем году. Однако законодатели не успели рассмотреть эту инициативу, так как президент республики Майя Санду подписала указал о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов на 11 июля.

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