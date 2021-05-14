21:23 14 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Ученица в классе. Архивное фото

Изменения в организации экзаменов на степень бакалавра в Кишиневе

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210514/34750903/Izmeneniya-v-organizatsii-ekzamenov-na-stepen-bakalavra-v-Kishineve.html

Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева представило информацию о том, как будут проходит экзамены на степень бакалавра в этом году.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Экзамены на степень бакалавра в Кишиневе пройдут так же, как и по всей стране – с 4 по 22 июня. Главное управление образования, молодежи и спорта уточнило, что тестирование организуют в экзаменационных центрах. Однако нынешних выпускников ждут некоторые изменения.

Новые элементы в организации и проведении национального экзамена БАК-2021:

  • кандидаты сдают экзамены в центрах бакалавриата, оборудованных системой видеонаблюдения. Количество этих центров увеличено по сравнению с предыдущими годами;
  • процесс сдачи национального экзамена на степень бакалавра будет проходить безопасно и с соблюдением всех мер по предотвращению риска заражения вирусом COVID-19;
  • в муниципии Кишинев будет всего два экзаменационных центра, где тестирования предстоит сдать более 300 кандидатам.

Профильные структуры уточняют, что число учащихся в одном экзаменационном зале не должно превышать его вместимости, обеспечивая условия, чтобы каждый лицеист занимал место за партой на расстоянии не менее одного метра от остальных.

Экзамены на степень бакалавра, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
БАК-2021: министр раскрыла детали проведения выпускных экзаменов

"В каждом образовательном учреждении будет обеспечено проведение замера температуры, дезинфекция и уборка поверхностей, классов, парт, стульев, проветривание классов как до, так и после экзаменов. На входе в образовательное учреждение и в классы будут установлены дезинфектанты. Ношение защитных масок обязательно для всех участников национального тестирования", – уточнили в управлении образования. 

К БАК-2021 допущены 16 777 кандидатов, из них 1097 уже получили наивысший балл по иностранному языку за хорошую успеваемость по этому предмету. 

Оценивание работ и рассмотрение апелляций будет производиться в Республиканских центрах по оцениванию, Республиканском центре рассмотрения апелляций, которых в этом году будет больше, как и число задействованных для этих целей преподавателей.

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится и количество случаев COVID-19 увеличится, то проведение экзаменов на степень бакалавра может быть отложено на 10-20 дней.

В 2020 году экзамены на степень бакалавра отменили из-за пандемии. Отметки по окончании обучения в лицее рассчитывались на основе среднего балла за последние три года обучения. В 2021-м ряд депутатов молдавского парламента также предложили отказаться от проведения тестирования и в нынешнем году. Однако законодатели не успели рассмотреть эту инициативу, так как президент республики Майя Санду подписала указал о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов на 11 июля. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Экзамены БАК-2021: что ждет молдавских школьников

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Представительница Молдовы Наталья Гордиенко на репетиции второго полуфинала конкурса Евровидение в Роттердаме.
Фото: эмоции и надежды - кадры репетиций полуфинала Евровидения-2021
Фантастический вид: фестиваль Сибадзакура у горы Фудзи – видео
Видео: поражающий до глубины души цветочный ковер у горы Фудзи
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться