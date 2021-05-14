Найдено тело 12-летней девочки, которая провалилась под лед зимой

Ее искали всем миром: тело 12-летней девочки, которая провалилась под лед в конце февраля, найдено на берегу Днестра.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Печальный итог истории с пропавшей в конце февраля нынешнего года 12-летней девочкой, которая провалилась под лед на реке Днестр, – тело ребенка обнаружили в пятницу, 14 мая, на берегу водоема. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Сегодня около 17.35 в полицию Новых Анен обратился 37-летний житель села Телица-Ноуэ, который сообщил, что, находясь на берегу реки Днестр, он обнаружил тело человека в крайней степени разложения. Прибыв на место, полицейские установили личность скончавшегося человека – это была 12-летняя девочка из населенного пункта Спея, которая провалилась под лед в феврале этого года", – сказано в заявлении Генинспектората, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В полиции напомнили, что 24 февраля 12-летняя девочка из села Спея Новоаненского района провалилась под лед на реке Днестр, куда она отправилась вместе с другими детьми.

Первоначально поиски девочки проводились в реке. В операции участвовали бригады водолазов Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям при использовании звукового сканера, а также добровольцы с системами для подводного плавания. Спустя четыре дня интенсивных действий было принято решение о проведении поисков на суше.

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