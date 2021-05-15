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Видео: пополнение в Кишиневском зоопарке – как выглядят новорожденные питомцы

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210515/34751161/video-popolnenie-v-kishinevskom-zooparke-kak-vyglyadyat-novorozhdennye.html

Ежегодно в период с апреля по июнь семья Кишиневского зоопарка пополняется – бэби-бум обеспечивает сохранение видов. Смотрите на видео Sputnik, как выглядят детеныши и как их воспитывают мамы.

Как правило, большинство животных производят детенышей на свет с апреля по июнь. Пока в этом году семья Кишиневского зоопарка увеличилась на 15 питомцев. Среди новорожденных – кенгуру, камышовый кот, зебра, три муфлона, три сибирских козы, три суриката и два тигра.

Питомцы Кишиневского зоопарка.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Ольга Юзвак рассказала, что в настоящее время детенышей ждут и другие животные, однако отказалась сообщить, о каких именно видах идет речь, поскольку существуют определенные суеверия, связанные с этим.

Работники Кишиневского зоопарка утверждают, что для них рождение детенышей питомцами зоосада – огромная радость. В период беременности и после родов к животным отношение особое – самок не беспокоят, чтобы не нервировать их, так как есть риск, что они могут оставить свое потомство, рассказала Юзвак. В таком случае работникам зоопарка приходится кормить брошенных малышей сухим молоком.

После родов самки часто становятся намного агрессивнее, стараясь любой ценой защитить потомство. Заведующий научно-образовательным отделом зоопарка также рассказала, что после появления новых животных на свет на них составляется карта, а когда они достигают нужного возраста, их вакцинируют в зависимости от риска возникновения болезни.

Зоопарк Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
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В конце марта в столичный зоопарк привезли четырех африканских львов – трех самок и одного самца. Животных купили в Харькове (Украина). Им по шесть месяцев.

В начале этого года в нашу страну завезено 31 животное. Речь идет о лемурах, каракалах, сервалах, куницах, горных козлах, волках и обезьянах. Четыре из семи видов животных впервые попали в Молдову. Всех их привезли из зоопарков российских городов – Новосибирска и Хабаровска.

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