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Люди и общественный транспорт

В Кишиневе изменились некоторые маршруты общественного транспорта

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Столичная администрация предупреждает о временном изменении маршрутов некоторых троллейбусов, автобусов и маршруток.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. В выходные дни 15-16, 22-23 и 29-30 мая в Кишиневе полностью остановят движение транспорта по улице И. Крянгэ на участке между улицами Каля Ешилор и Алба-Юлия в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии столицы.

Такая мера связана с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в рамках капитального ремонта улицы И. Крянгэ, включающего реабилитацию водопровода и канализационных сетей.

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Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы:

— открыт дополнительный троллейбусный маршрут "D" по следующему направлению: с улицы Алба-Юлия по улицам Конституции, В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре, улице Каля Ешилор (Парк "Алунелул"); обратно — с улицы Каля Ешилор по бульвару Штефана чел Маре, улицам А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, Конституции и Алба-Юлия;

— маршрут троллейбуса №1 изменен следующим образом: в направлении сектора Буюканы — с бульвара Штефана чел Маре по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, Т. Владимиреску (фабрика Aschim); в направлении центра города — с улицы Т. Владимиреску по улицам В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

Ремонт дороги улица Ион Крянгэ
© Sputnik / Mihai Caraus
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— маршруты троллейбусов №3 и 4: в направлении сектора Буюканы — с улицы В. Лупу по улицам Т. Владимиреску (фабрика "Aschim"), а в сторону центра города — с улицы Т. Владимиреску по улице В. Лупу и далее по установленным маршрутам;

— маршрут троллейбуса №21 сокращен – от площади Д. Кантемира он ходит до улицы Барьера Скулень;

— маршрут троллейбуса №22 сокращен – от площади Д. Кантемира до парка "Алунелул";

— маршрут троллейбуса №35 изменен следующим образом: с улицы Т. Владимиреску по улице В. Лупу и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

— маршрут автобуса №11 сокращен до Площади объединения;

— маршрут автобуса №26 изменен следующим образом: в направлении сектора Буюканы с бульвара Штефана чел Маре по улицам С. Лазо, Букурешть, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, ул. Конституции, Алба-Юлия, а в сторону центра города – с улицы Алба-Юлия по улицам Конституции, В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

— маршрут микроавтобусов №101 изменен: в направлении сектора Буюканы с Площади Д. Кантемира по улицам Каля Ещилор, Милано, Е. Кока, И. Никулче, В. Белинского, Алба-Юлия и далее по установленному маршруту, а в направлении центра города – с Площади объединения по улицам Алба-Юлия, И. Пеливан, В. Белинского, И. Никулче, Е. Кока, Милано, Каля Ещилор, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

Улица Албишоара.
© Photo : Facebook / Ion Ceban
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— маршрутки №121, 172 и 174 ездят в направлении сектора Буюканы с Площади Д. Кантемира по улицам Каля Ещилор, Милано, Е. Кока, И. Никулче, В. Белинского, Алба-Юлия и далее по установленному маршруту, а в направлении центра города – с Площади объединения по улицам Алба-Юлия, И. Пеливан, В. Белинского, И. Никулче, Е. Кока, Милано, Каля Ешилор, А. Коандэ, Митрополита Дософтей и далее по установленному маршруту;

— микроавтобусы №103 следуют в направлении сектора Буюканы с улицы Колумна по улицам М. Витязул, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, В. Белинского и далее по установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы В. Белинского по улицам В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, 31 Августа 1989 года и далее по установленному маршруту;

— маршрут микроавтобусов №124: в направлении сектора Буюканы с улицы Е. Кока по улицам И. Некулче, В. Белинского, И. Пеливан и далее по установленному маршруту, а в направлении центра города – с улицы И. Пеливан по улицам В. Белинского, И. Некулче, Е. Кока и далее по установленному маршруту;

— микроавтобусы №125 ездят в направлении сектора Буюканы с улицы Букурешть по улицам А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, Конституции, Площади объединения и далее по установленному маршруту, а в направлении центра города – с Площади объединения по улицам Конституции, В. Лупу. К. Стере, А. Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту;

— маршрутки №185 следуют в направлении сектора Буюканы с улицы В. Лупу по улице Конституции, Площади  объединения, улицам И. Крянгэ, Т. Владимиреску, Кодрилор, а в направлении центра города – с улицы Кодрилор по улицам Т. Владимиреску, И. Крнягэ, Конституции, В. Лупу и далее по установленному маршруту. 

В примэрии подчеркнули, что водителям, пересекающим зоны, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется объезжать эти районы.

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Тема:
События Кишинева (246)

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