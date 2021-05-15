Международный день семьи: официальные лица Молдовы передают поздравления

В Международный день семьи глава молдавского парламента и кишиневский градоначальник подчеркнули важность института семьи для общества.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная поздравила жителей страны с Международным днем семьи, который традиционно отмечается в республике в середине мая.

"Международный день семьи ассоциируется с такими непреходящими ценностями, как любовь, забота, верность, уважение. Эти ценности лучше всего культивируются и передаются из поколения в поколение именно в крепких семьях. Вот почему основа благополучного государства – это счастливые семьи", – написала Гречаная на своей официальной странице в Facebook.

По ее словам, неслучайно в списке прав, охраняемых Конституцией, особое место занимает право на семейную жизнь, при этом каждая "ячейка общества" защищена государством.

"Твердо убеждена, что вопросы семейной политики должны стоять во главе угла работы любой власти. На парламентском уровне мы продвигаем различные механизмы социальной поддержки", – добавила председатель высшего законодательного органа.

Она уточнила, что в парламенте уже были приняты законы, поощряющие многодетные семьи и родителей, взявших на себя ответственность за воспитание приемных детей, имеющих детей с особыми потребностями, направленные на укрепление института семьи и всестороннее развитие детей.

"На свете нет ничего важнее семьи – единения сердец, идей и традиций. Радоваться беззаботному детскому смеху, держать за руку любимого человека, наслаждаться уютными вечерами в кругу близких – эти, казалось бы, такие простые вещи на самом деле придают смысл существованию и наполняют содержанием жизнь. Семья – наше утешение и неиссякаемый источник вдохновения", – заключила Гречаная.

Слова поздравлений передал и примар Кишинева Ион Чебан.

"Семья для меня – это достижение, которым я горжусь и которое наполняет мою душу теплом. Если бы меня спросили, где мой дом, я бы с уверенностью ответил – там, где моя семья", – написал Чебан в Facebook.

По его мнению, это та среда, где человек всегда встретит сочувствие, поддержку и безусловную любовь: это главная опора общества.

В заключение он призвал всех создавать крепкие семьи.

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи, его цель – показать важность, которую международное сообщество придает семьям, и привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются во всем мире. Лозунг этого года – "Влияние новых технологий на благополучие семей".

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