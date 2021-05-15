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Семья. Иллюстративное фото

Международный день семьи: официальные лица Молдовы передают поздравления

© CC0 / Pixabay / VaniaRaposo
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210515/34753015/mezhdunarodnyy-den-semi-ofitsialnye-litsa-moldovy-peredayut-pozdravleniya.html

В Международный день семьи глава молдавского парламента и кишиневский градоначальник подчеркнули важность института семьи для общества.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная поздравила жителей страны с Международным днем семьи, который традиционно отмечается в республике в середине мая.

"Международный день семьи ассоциируется с такими непреходящими ценностями, как любовь, забота, верность, уважение. Эти ценности лучше всего культивируются и передаются из поколения в поколение именно в крепких семьях. Вот почему основа благополучного государства – это счастливые семьи", – написала Гречаная на своей официальной странице в Facebook. 

По ее словам, неслучайно в списке прав, охраняемых Конституцией, особое место занимает право на семейную жизнь, при этом каждая "ячейка общества" защищена государством.

Семья
© CC0 / Pixabay / geralt
В Кишиневе прошла конференция, посвященная Международному дню семьи

"Твердо убеждена, что вопросы семейной политики должны стоять во главе угла работы любой власти. На парламентском уровне мы продвигаем различные механизмы социальной поддержки", – добавила председатель высшего законодательного органа. 

Она уточнила, что в парламенте уже были приняты законы, поощряющие многодетные семьи и родителей, взявших на себя ответственность за воспитание приемных детей, имеющих детей с особыми потребностями, направленные на укрепление института семьи и всестороннее развитие детей.

"На свете нет ничего важнее семьи – единения сердец, идей и традиций. Радоваться беззаботному детскому смеху, держать за руку любимого человека, наслаждаться уютными вечерами в кругу близких – эти, казалось бы, такие простые вещи на самом деле придают смысл существованию и наполняют содержанием жизнь. Семья – наше утешение и неиссякаемый источник вдохновения", – заключила Гречаная.

 

Слова поздравлений передал и примар Кишинева Ион Чебан.

"Семья для меня – это достижение, которым я горжусь и которое наполняет мою душу теплом. Если бы меня спросили, где мой дом, я бы с уверенностью ответил – там, где моя семья", – написал Чебан в Facebook. 

По его мнению, это та среда, где человек всегда встретит сочувствие, поддержку и безусловную любовь: это главная опора общества.

В заключение он призвал всех создавать крепкие семьи. 

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи, его цель – показать важность, которую международное сообщество придает семьям, и привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются во всем мире. Лозунг этого года – "Влияние новых технологий на благополучие семей".

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